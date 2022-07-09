В рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжается наступательная операция Вооружённых сил России по направлению к городу Северску.
Группировка "Отважных" ВС РФ ликвидирует подразделения ВСУ на пути к цели. Освобождён населённый пункт Григоровка, который, по версии издания "Русская весна", является плацдармом для наступления на Северск.
Источник сообщает, что российские войска подступили к Серебрянке, разгромив очередное подразделение противника. Населённый пункт находится примерно в 5 километрах от Северска в Бахмутском районе ДНР.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.