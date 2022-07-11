Онуфриенко: безопасных зон в Донецке не осталось из-за обстрелов со стороны ВСУ

Обстрелы Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) участились после начала российской спецоперации. Об этом заявил военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко.

По его словам, эти атаки отличаются от тех, которые наблюдались в Донецке в 2014–2015 годах, своей всеохватностью. Он отметил, что украинские силовики устроили "сумасшедший дом" в городе.

"Сейчас безопасных зон уже не осталось. Причём совершенно сознательно бьют по территориям, где никаких Вооружённых сил нет", — приводит комментарий Онуфриенко ИА SM-News.

Специалист также подчеркнул: при действующем киевском режиме в Донецке будет сохраняться напряжённая ситуация.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинские военные обстреливают жилые кварталы Донецка с помощью боеприпасов с кассетными зарядами. Он убеждён: таким образом ВСУ хотят запугать мирных жителей.