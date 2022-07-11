Военные НМ ДНР уверенно держат оборону в районе села Спартак под Донецком

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают уверенно держать оборону в районе села Спартак Ясиноватского района Донецкой области. Военнослужащий с позывным "Дакар", уроженец Донецка, который участвует в боевых действиях уже с 2018 года, рассказал о ситуации на передовой.

По его словам, обстановка меняется каждый час: после затишья начинаются активные обстрелы позиций и провокации со стороны ВСУ, на которые бойцы НМ ДНР дают достойные ответы. Он отметил высокий боевой дух защитников Донбасса, веру в скорую победу и поблагодарил сослуживцев за бесстрашие, достигнутое в том числе благодаря опыту в боях.

"Настроение замечательное, ребята не боятся уже воевать", — сказал он в беседе с изданием "Русская весна".