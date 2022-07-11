Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31 "Криптон". Удары ими наносятся с истребителей Су-30СМ.
"В зоне спецоперации самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон"", — передаёт ТАСС слова своего собеседника в силовых структурах Крыма.
По его словам, удары наносятся по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ. Ракеты показывают высокую эффективность, уточнил источник агентства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.