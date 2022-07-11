Истребители Су-30СМ ВС РФ наносят удары сверхзвуковыми ракетами по объектам ВСУ

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31 "Криптон". Удары ими наносятся с истребителей Су-30СМ.

"В зоне спецоперации самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон"", — передаёт ТАСС слова своего собеседника в силовых структурах Крыма.

По его словам, удары наносятся по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ. Ракеты показывают высокую эффективность, уточнил источник агентства.