Баранец перечислил черные дыры, в которых на Украине исчезает западное оружие

Американские спонсоры Украины в последнее время всё чаще стали задаваться вопросом: а куда, собственно говоря, девается оружие, которым Вашингтон и его сателлиты щедро снабжают Киев?

На этот вопрос вместо властей Незалежной, которые ничего конкретного ответить то ли не могут, то ли не хотят, а вместо этого изображают "оскорблённое достоинство", заявляя, что им, дескать, должны верить на слово, ответил российский военный эксперт Виктор Баранец.

В комментарии для портала ПолитЭксперт отставной полковник назвал четыре "статьи расходов" западного оружия на Украине:

его "бьют, сжигают и рвут" союзные силы России и республик Донбасса; украинские военные не умеют правильно пользоваться поставляемым оружием, из-за чего "в силу вступает первый фактор"; коррупция, которой пропитаны все слои ВСУ, что становится причиной активной торговли "подарками" союзников на черном рынке; украинские военные просто бросают технику "за ненадобностью":

"Тактико-технические характеристики, разрекламированные американцами, не всегда соответствуют действительности. Они попросту бросают оружие на поле боя, поскольку оно не приносит эффекта", — пояснил Баранец.