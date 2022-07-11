Американские спонсоры Украины в последнее время всё чаще стали задаваться вопросом: а куда, собственно говоря, девается оружие, которым Вашингтон и его сателлиты щедро снабжают Киев?
На этот вопрос вместо властей Незалежной, которые ничего конкретного ответить то ли не могут, то ли не хотят, а вместо этого изображают "оскорблённое достоинство", заявляя, что им, дескать, должны верить на слово, ответил российский военный эксперт Виктор Баранец.
В комментарии для портала ПолитЭксперт отставной полковник назвал четыре "статьи расходов" западного оружия на Украине:
"Тактико-технические характеристики, разрекламированные американцами, не всегда соответствуют действительности. Они попросту бросают оружие на поле боя, поскольку оно не приносит эффекта", — пояснил Баранец.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.