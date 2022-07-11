Политолог Михеев заявил, что у ВСУ заканчиваются беспилотники

Политический эксперт Сергей Михеев заявил, что с начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска успешно сбивали беспилотники ВСУ. Несмотря на это, Запад продолжал поставлять в Киев новые ударные дроны. Однако, по словам Михеева, в последнее время численность БПЛА на Украине заметно сократилась.

Ранее глава Минобороны Незалежной Алексей Резников заявил, что у ВСУ достаточное количество турецких дронов "Байрактар", но российские комплексы РЭБ глушат западные беспилотники.

"Видимо успешно с ними боремся. Это очень важно при нынешней форме ведения войны. Беспилотники наводят удары авиации, артиллерии, корректируют действия на поле боя", — рассказал политолог в программе "Железная логика".