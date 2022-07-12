Украинские боевики предприняли попытку наступления в Запорожской области, но не смогли удержать оборону и вынуждены были бежать, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По словам члена ВГА, ВСУ в последнее время "активизировались" в запорожском направлении.
"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жёсткий отпор, они вынуждены были бежать", — пояснил Рогов РИА Новости.
Как подчеркнул представитель администрации, в регионе ждут освобождения, но боятся открыто об этом заявить. По словам Рогова, люди опасаются, что после этого, ВСУ начнут открыто терроризировать мирных граждан.
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