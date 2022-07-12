Член ВГА Рогов: Киев провалил попытку наступления в Запорожской области

Украинские боевики предприняли попытку наступления в Запорожской области, но не смогли удержать оборону и вынуждены были бежать, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам члена ВГА, ВСУ в последнее время "активизировались" в запорожском направлении.

"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жёсткий отпор, они вынуждены были бежать", — пояснил Рогов РИА Новости.

Как подчеркнул представитель администрации, в регионе ждут освобождения, но боятся открыто об этом заявить. По словам Рогова, люди опасаются, что после этого, ВСУ начнут открыто терроризировать мирных граждан.