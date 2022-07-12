В Мариуполе на жёстком диске боевика ВСУ нашли агитационный плакат, подготовленный для детей, на котором Ростовская, Воронежская и Белгородская области включены в состав Украины.
По информации РИА Новости, плакат был создан ещё до начала российской спецоперации на Украине. Отмечается, что ноутбук с агитационными материалами хранился в тайнике морпеха ВСУ на мариупольском заводе им. Ильича.
Плакат обнаружили на жёстком диске в папке "Презентации" (раздел "Для школ и детских садов").
Кроме того, корреспондент агентства утверждает, что в пропагандистских документах ВСУ в составе Украины значатся некоторые территории, принадлежащие Белоруссии и Польше.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде представители Украины обсуждали с главой Литвы Гитанасом Науседой захват Смоленска, Кубани и Москвы.
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