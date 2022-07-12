Руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что во время атаки украинских военных на волонтёрский пункт в Донецкой Народной Республике погибли трое жителей российского региона.
"В Шахтёрском районе украинские боевики обстреляли волонтёрский центр", — сказал губернатор.
Также он назвал произошедшее трагедией. В ходе нападения ВСУ ранили 11 человек, убили астраханцев Александра Матвеева, Георгия Шерстюкова и Александра Ховрико, подчеркнул глава области.
Ранее херсонские полицейские сообщили о смерти ребёнка в результате попытки армии Украины нанести удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке.
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Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.