Трое астраханцев погибли в результате обстрела ВСУ волонтёрского центра в ДНР

Руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что во время атаки украинских военных на волонтёрский пункт в Донецкой Народной Республике погибли трое жителей российского региона.

"В Шахтёрском районе украинские боевики обстреляли волонтёрский центр", — сказал губернатор.

Также он назвал произошедшее трагедией. В ходе нападения ВСУ ранили 11 человек, убили астраханцев Александра Матвеева, Георгия Шерстюкова и Александра Ховрико, подчеркнул глава области.

Ранее херсонские полицейские сообщили о смерти ребёнка в результате попытки армии Украины нанести удар ракетой "Точка-У" по Новой Каховке.