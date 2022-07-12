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Если Россия объявит Украине войну, ВС РФ будет воевать совсем другими темпами

Силовые структуры

Если Россия объявит войну Украине, то руководство РФ будет вправе объявить мобилизацию, пересмотреть бюджет и объявить военное положение в освобождённых районах ЛДНР.

Если Россия объявит Украине войну, ВС РФ будет воевать совсем другими темпами

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

Как заявил аналитик, у России есть возможности применять меры, которые Москва посчитает необходимыми, в том числе и объявление войны Незалежной.

"В этом случае у президента Владимира Путина будут основания объявить мобилизацию. Не обязательно все, потому что мобилизационный резерв РФ составляет 10 миллионов человек. Возможна мобилизация первой категории до 31 года. Будет мобилизована промышленность, будет пересмотрен бюджет, будет введено военное положение в освобожденных районах Украины, так как везде продолжаются убийства”, — уверен обозреватель.

В этом случае российские войска будут воевать совсем другим вооружением и совсем другими темпами. В местах дислокации ВСУ будут нанесены полномасштабные удары, чтобы прекратить поставки западного оружия киевскому режиму и заблокировать коммуникации, цитирует Евсеева издание "Украина.ру".

Эксперт подчеркнул, что Москва пойдет на войну с Киевом лишь в крайнем случае.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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