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Журавко: "Западу плевать, сколько погибнет украинского народа"

Силовые структуры

Бывший нардеп Верховной Рады Украины Алексей Журавко объяснил, почему был развязан конфликт на Украине, зачем поставляется столько оружия и почему выбрали именно эту страну.

Журавко: "Западу плевать, сколько погибнет украинского народа"

ЕС и США стремились создать напряжённость вокруг РФ и решили сделать это с помощью Украины. Запущен "конвейер смерти", поскольку обучать новых солдат некогда, говорит бывший депутат.

"Как правило, собирают кого попало, лишь бы запустить в эту мясорубку и создать проблемы России", — говорит он.

Украину выбрали не случайно. Дело не только в соседстве с РФ. Это просто самое коррумпированное государство, а во власти — преступные элементы, которым выгоден вооружённый конфликт, ведь там можно неплохо заработать.

Поставки продуктов и амуниции налаживать они не видят смысла. Современное вооружение поставляют частично, ведь остальную "помощь" от кураторов можно продать на чёрном рынке. Как раз этим Владимир Зеленский со своей командой и занимаются, отметил аналитик.

"Американские, английские и европейские схемы отмывания денег хорошо прижились на Украине. При этом часть денег украинские власти отправляют Западу. Поэтому всем плевать, сколько погибнет украинского народа", — цитируют Журавко "Народные новости".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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