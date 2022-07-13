Картаполов: ракеты американского РСЗО HIMARS перехватит Панцирь С-1

По всем видам реактивных снарядов и баллистических ракет очень эффективно работают российские средства противовоздушной обороны, и особенно Панцирь-С1. Об этом рассказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Эксперт объяснил, что РСЗО HIMARS, поставленные на Украину США, хороши не названием, а тем, что они могут применять отдельные виды боеприпасов, которые на завершающей стадии траектории корректируются и донаводятся по GPS.

Генерал отметил, что отчёт о количестве ракет, которые были перехвачены, практически ежедневно предоставляет Минобороны. Российские военные перехватывают как баллистические цели, такие как "Точка-У", так и ракеты со "Смерча", "Урагана" и "Града".

По словам эксперта, основное — это разведка.

"Главное знать примерный район, откуда может действовать этот вид вооружения. А также скрытие подготовки, приведение в готовность номер 1 ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Вот и весь секрет", — приводит слова депутата издание sm.news.

Напомним, вчера ВСУ нанесли массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS по Новой Каховке, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.