Элитный спецотряд Росгвардии "Альтаир" вернулся в Россию после участия в СВО

Сотрудники спецотряда быстрого реагирования Росгвардии "Альтаир" покинули зону боевых действий и вернулись в Приамурье после выполнения задач по защите Донбасса, сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, бойцы получили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания.

"Прибывшим сотрудникам за успешное выполнение задач по защите Донбасса вручили ведомственные награды, знаки отличия и спецзвания. После непродолжительного отдыха в кругу семей сотрудники отряда приступят к выполнению повседневных обязанностей", — говорится на сайте правительства Амурской области.

Как отметили в региональные власти, "Альтаир" является элитным подразделением с большим опытом участия в спецоперациях. Так, бойцы Росгвардии не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе.