Шафран: украинским конфликтом США убивают свою страну

Украинский конфликт очень невыгоден Соединённым Штатам, поскольку это политическое самоубийство для нынешней власти.

Об этом сообщила телеведущая и журналистка Анна Шафран.

"В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти... Хотя, безусловно, они остаются, но мне кажется, что, всё-таки они минимальны", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".

По её словам, невыгодность конфликтов в своё время не помешала Штатам развязать кровавые войны в Ливии и Ираке, разбомбить Югославию и в тюрьме казнить Слободана Милошевича, выдав его смерть за инфаркт миокарда.

Но затем вывод американских войск из Афганистана сильно подорвал позиции нынешней власти США и положение дел там сегодня весьма плачевное. Прежде всего этому поспособствовали ценники на бензин и многие товары, сильно выросшие за последнее время, подытожила Шафран.