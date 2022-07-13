Украинский конфликт очень невыгоден Соединённым Штатам, поскольку это политическое самоубийство для нынешней власти.
Об этом сообщила телеведущая и журналистка Анна Шафран.
"В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти... Хотя, безусловно, они остаются, но мне кажется, что, всё-таки они минимальны", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".
По её словам, невыгодность конфликтов в своё время не помешала Штатам развязать кровавые войны в Ливии и Ираке, разбомбить Югославию и в тюрьме казнить Слободана Милошевича, выдав его смерть за инфаркт миокарда.
Но затем вывод американских войск из Афганистана сильно подорвал позиции нынешней власти США и положение дел там сегодня весьма плачевное. Прежде всего этому поспособствовали ценники на бензин и многие товары, сильно выросшие за последнее время, подытожила Шафран.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.