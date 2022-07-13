Главной целью Киева остается возвращение утраченных территорий.
Это сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", — заявил глава МИД на официальном брифинге украинского ведомства.
По его словам, диалога между Москвой и Киевом сейчас нет.
11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что о переговорах "не идет речи". Ранее Песков заявлял, что Украина может прекратить российскую спецоперацию за считанные часы, если нацформированиям поступит приказ выполнить условия Москвы, предварительно сложив оружие.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.