Кулеба: Киев хочет, чтобы Россия вернула территории

Главной целью Киева остается возвращение утраченных территорий.

Это сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. "Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", — заявил глава МИД на официальном брифинге украинского ведомства.

По его словам, диалога между Москвой и Киевом сейчас нет.

11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что о переговорах "не идет речи". Ранее Песков заявлял, что Украина может прекратить российскую спецоперацию за считанные часы, если нацформированиям поступит приказ выполнить условия Москвы, предварительно сложив оружие.