Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного

Командир нацбата "Медведи SS" признался: сослуживец зарезал пленного

Пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.

В беседе с РИА Новости он отметил, что к этому пленному остальные "относились нормально".

По информации из открытых источников, националистическое формирование "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине нацбат позиционируется как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ членов этой нацгруппировки считают неонацистами.

На видео он признаётся в преступлениях нацбата.

"На одном бункере, где мы были, ну морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — рассказал Кравцов.

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