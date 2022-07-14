Командование ВСУ заявило, что самолёты ВКС РФ над Белоруссией невозможно сбить

Продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Наносятся удары по военным объектам противника, в боях активно участвуют и ВКС РФ.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, украинская армия не может сбивать российские самолёты в воздушном пространстве Белоруссии из-за удалённости данной территории.

"К сожалению, мы не можем её [Российскую авиацию. — Прим. ред.] уничтожать на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли её достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный", — цитирует "Русская весна" слова Игната, сказанные на брифинге.