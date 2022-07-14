The Hill: по окончании СВО Россия может создать альтернативу ООН

После окончания специальной военной операции в Донбассе Россия сможет развить один из трёх сценариев, заявил профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.

По его мнению, президент России Владимир Путин может выбрать одно из трёх направлений:

"После окончания спецоперации в Донбассе могут обозначиться три широких направления: военная кампания, создание альтернативы Организации Объединенных Наций и сохранение внутреннего наследия", — написал профессор в колонке для The Hill.

При этом Лингельбах считает, что российская сторона преуспевает в выполнении поставленных задач в Донбассе. Кроме того, на её фоне растёт и рейтинг президента страны. Аналитик также подчеркнул, что рубль и экономика России крепнет, несмотря на санкции.