США не должны полагаться на лидера Турции Реджепа Эрдогана, если начнётся война с РФ.
Об этом в издании The American Conservative пишет Дуг Бандоу.
По его словам, сближение между Россией и Турцией очевидно. Анкара теперь покупает у Кремля оружие и автор статьи уверен, что турки не поддержат Вашингтон в случае военного конфликта.
"Анкара покупает российское оружие, блокирует военно-морские операции союзников НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Если группировка окажется в состоянии войны с Россией, кто из членов коалиции может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться?” — спрашивает эксперт.
Ранее в СМИ Штатов обвинили американскую политическую элиту в волюнтаризме. Повод — признание экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он сказал, что участвовал в организации госпереворотов в других государствах.
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