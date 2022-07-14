Сообщается о новых ударах по целям ВСУ в районе Николаева, в Днепропетровской области, под Никополем, в Славянско-Краматорской агломерации и в Северске. Видео ударов были опубликованы в местных Telegram-каналах.
"Прилёты" в районе Никополя подтвердил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он призвал граждан не публиковать фото или видео ударов.
"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим дома. Ничего не постим, не комментируем", — написал он.
Ранее ВС РФ ударили по гостинице в Николаеве, где проживали иностранные наёмники и инструкторы.
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