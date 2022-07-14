ВС РФ нанесли новые удары по целям ВСУ в районе Николаева

Сообщается о новых ударах по целям ВСУ в районе Николаева, в Днепропетровской области, под Никополем, в Славянско-Краматорской агломерации и в Северске. Видео ударов были опубликованы в местных Telegram-каналах.

"Прилёты" в районе Никополя подтвердил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он призвал граждан не публиковать фото или видео ударов.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим дома. Ничего не постим, не комментируем", — написал он.

Ранее ВС РФ ударили по гостинице в Николаеве, где проживали иностранные наёмники и инструкторы.