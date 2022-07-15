Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице: "Прерванное совещание"

Минобороны России в пятницу, 15 июля, обнародовало подробности удара по Виннице.

Напомним, "Калибрами" там уничтожен гарнизонный Дом офицеров. Киевские власти обвинили в обстреле РФ и заявили о гибели мирных жителей.

По сообщению МО РФ, в момент попадания ракетами "Калибр" в Доме офицеров проходило совещание командования ВВС Украины с представителями поставщиков вооружений с Запада.

На этом совещании обсуждали вопросы поставки киевскому режиму новых самолётов, средств поражения и ремонта украинского авиационного парка, подчёркивает ведомство.

В результате точного российского удара участники совещания были ликвидированы, подытожили в Минобороны России.