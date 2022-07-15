Минобороны России в пятницу, 15 июля, обнародовало подробности удара по Виннице.
Напомним, "Калибрами" там уничтожен гарнизонный Дом офицеров. Киевские власти обвинили в обстреле РФ и заявили о гибели мирных жителей.
По сообщению МО РФ, в момент попадания ракетами "Калибр" в Доме офицеров проходило совещание командования ВВС Украины с представителями поставщиков вооружений с Запада.
На этом совещании обсуждали вопросы поставки киевскому режиму новых самолётов, средств поражения и ремонта украинского авиационного парка, подчёркивает ведомство.
В результате точного российского удара участники совещания были ликвидированы, подытожили в Минобороны России.
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