Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области

ВСУ открыли огонь по посёлку Тёткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обстрелы начались этим утром и продолжаются до сих пор.

Как пояснил губернатор, в некоторых частях посёлка зафиксировали возгорания.

"Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Тёткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже", — написал Старовойт в соцсетях.

Ранее губернатор сообщал, что украинская армия периодически открывает огонь по приграничным российским территориям. Так, вчера нанесли несколько ударов из миномётов по селу Дроновка, никто не пострадал.