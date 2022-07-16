ВСУ открыли огонь по посёлку Тёткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обстрелы начались этим утром и продолжаются до сих пор.
Как пояснил губернатор, в некоторых частях посёлка зафиксировали возгорания.
"Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Тёткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже", — написал Старовойт в соцсетях.
Ранее губернатор сообщал, что украинская армия периодически открывает огонь по приграничным российским территориям. Так, вчера нанесли несколько ударов из миномётов по селу Дроновка, никто не пострадал.
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