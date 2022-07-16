Минобороны РФ: националисты ВСУ покидают боевые позиции в Донбассе

Продолжается специальная военная операция на Украине. Всё большее количество украинских солдат принимают решение о прекращении участия в боевых действиях в Донбассе из-за успехов российской армии.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, ещё одна группа националистов покинула боевые позиции. Речь идёт о 45 бойцах 204-го батальона 241-й бригады теробороны, которые, оставив свои позиции в районе Артёмовска, потребовали передислоцировать их в западную часть страны.

Ранее сообщалось о том, что военный ВСУ сдался из-за того, что его подразделение было оставлено командованием без подкрепления.