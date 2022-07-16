Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября

Если события будут развиваться нынешними темпами, то Одесса будет взята к началу сентября. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми в эфире на Youtube-канале "Вальдман-LINE".

Аналитик считает, что президент России Владимир Путин обсуждал на недавней встрече с представителями командования ВС РФ то, как будет дальше продолжаться наступательная операция за пределами Донбасса. При этом эксперт подчеркнул, что может лишь предполагать, куда и в каком направлении двинутся дальше российские войска.

Но то, что военные России серьёзно активизировались на Черноморском побережье, видно уже сейчас, добавил Кедми.

"По факту, закономерное в этой ситуации продвижение к Одессе уже началось с нескольких сторон", — подчеркнул израильский эксперт.

По его мнению, Одесса будет освобождена к началу учебного года, а учиться одесские школьники начнут уже по российской программе.

По срокам могут быть погрешности в две-три недели, взятие под контроль Одессы идет "медленно, но уверенно", чтобы не превратить город в руины, заключил аналитик.