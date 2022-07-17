Дробницкий: США убежали с Украины не зря, они хорошо знают обстановку итог СВО

Вашингтон прекрасно отдаёт себе отчёт, что происходит на Украине.

США даже как-то признались, что давали украинской артиллерии спутниковые указания и отлично знают, что происходит на поле боя, сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, сложно сказать, это политическое решение или практические причины, но если американцы сворачивают деятельность в Незалежной, значит им там больше ничего не надо.

"Процентов на 80 они знают обстановку на поле боя. Плюс, британская спецура из объединения "5 глаз", вот этого англосаксонского, которое удивительным образом повторяет очертания АУКУС. Они почти наверняка делятся всеми сведениями", — заявил аналитик.

Он отметил, что самое главное — генеральный прокурор Меррик Гарланд там зачищал весь компромат, а президент Джо Байден уже давно зачитал по бумажке, что призывает граждан США не ездить туда. Это значит, что и дипподдержки больше никакой не будет там для американцев. и по законам США предъявить за это главе Штатов ничего нельзя будет — ведь он же предупредил об опасности.