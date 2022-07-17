В рядах ВСУ в Донбассе началась новая волна массового дезертирства

Новая волна дезертирства наблюдается в рядах украинской армии. Целые подразделения бросают свои позиции, отказываясь участвовать в боевых действиях. Так, военные 241-й бригады теробороны попросили перебросить их из Бахмута в западную часть Украины, а 5-й отдельный стрелковый батальон покинул позиции в Авдеевке, где весь боевой арсенал солдат состоял из автоматов.

"Офицеров, командиров, медиков с нами на позициях не было, не было должной эвакуации раненых. Они ждали помощи по 12 часов и больше. Погибших сутками никто не забирал. Пропавших никто не искал, даже не интересовались ими. Воду и еду на позиции не поставляли", — цитируют признание украинских военных "Известия".

Ранее один из сдавшихся в плен украинских военных рассказал, что командование бросило их подразделение, оставив без подкрепления.