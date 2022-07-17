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На место аварии украинского Ан-12 выехали специалисты по ядерной и биозащите

Силовые структуры

Сегодня, 17 июля, ночью украинский грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение в Греции.

На место аварии украинского Ан-12 выехали специалисты по ядерной и биозащите

Сейчас на место аварии срочно направляются специалисты по ядерной и биологической защите, сообщает греческий телеканал Open.

Также есть информация, что жителям населённых пунктов в округе запретили выходить из дома и открывать окна.

"На борту самолёта находилось 8 человек, он перевозил 12 т. "опасных материалов", в основном взрывчатых веществ. В качестве меры предосторожности из-за сильного запаха, исходящего с места крушения, координационный комитет, состоящий из представителей муниципалитета, полиции и пожарной службы, посоветовал жителям двух ближайших к месту крушения населённых пунктов держать окна закрытыми, не выходить из домов и носить маски", — сообщил телеканал.

Также зявлено, что все восемь членов экипажа разбившегося "грузовика" были украинцами. Все они погибли.

Если сопоставить всё это с вывозом дипломатов США с Украины и назначенным на 20 июля очередным заседанием НАТО на тему помощи киевскому режиму, по всей вероятности, там была подготовка к серьезной провокации с химоружием, заявил журналист Сергей Колясников.

"Россию обвинили бы в гибели тысяч людей и применении запрещенного оружия, и под это дело в разы усилии бы накачку Украины вооружениями", — уверен аналитик.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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