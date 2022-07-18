Вероятно, наводчики РСЗО и инструкторы НАТО уже "руководят действиями украинских военных на земле". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".
Собеседник издания уточнил, что представители НАТО в настоящий момент используют Киев в качестве "расходного материала" в боевых действиях против Российской Федерации.
Глава МИД также выразил надежду на то, что "ответственные политики", осознающие какими последствиями это чревато, в Европе ещё остались, и посоветовал коллективному Западу вернуться на землю из мира иллюзий.
По мнению Лаврова, предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца заключить соглашение о гарантиях между Москвой и Киевом не имеет смысла, так как такой документ уже был утверждён ранее (Минск-2), но он был "убит" Францией и Германией
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.