Лавров допустил, что украинскими военными руководят наводчики НАТО "на земле"

Вероятно, наводчики РСЗО и инструкторы НАТО уже "руководят действиями украинских военных на земле". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".

Собеседник издания уточнил, что представители НАТО в настоящий момент используют Киев в качестве "расходного материала" в боевых действиях против Российской Федерации.

Глава МИД также выразил надежду на то, что "ответственные политики", осознающие какими последствиями это чревато, в Европе ещё остались, и посоветовал коллективному Западу вернуться на землю из мира иллюзий.

По мнению Лаврова, предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца заключить соглашение о гарантиях между Москвой и Киевом не имеет смысла, так как такой документ уже был утверждён ранее (Минск-2), но он был "убит" Францией и Германией