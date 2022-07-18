Андрей Медведев об ответе спецназа РФ на Украине: "Задержанных нет, есть трупы"

Народ, проживающий на освобождённых территориях Украины, должен знать, что спецслужбы РФ делают свою работу жёстко в отношении террористов.

Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы, журналист и эксперт Андрей Медведев.

По его словам, жители этих территорий уже устали бояться, им нужны быстрые ответные действия России на террористические выпады киевского режима.

"Достаточно будет, чтобы действовали, как в Дагестане, Ингушетии и Чечне: мероприятие проведено — задержанных нет, есть трупы. К кому они там относились, к какому имарату, к ИГИЛ*, или еще к чему — мы в сортах не должны разбираться, не будем это смаковать", — заявил журналист.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "картинка" была ясной" — так люди будут видеть решительную работу российских спецслужб в рамках правового поля.

"В менее вегетарианские годы, в 1940-е, бандеровцев вешали, пойманных — ликвидировали на месте. Об этом сразу же узнавал весь район, всё подполье. А сегодня там, где мы не дорабатываем — за нас доработают другие", — подытожил Медведев.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.