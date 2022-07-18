Килинкаров: Украина проиграла тогда, когда влезла в проект "анти-Россия"

Украина потерпела сокрушительное поражение уже тогда, когда влезла в этот западный проект "анти-Россия".

Это отметил депутат Верховной Рады Украины трёх созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, тут важно, что в Киеве никто не задается вопросом, а мог ли бы быть иной сценарий для Незалежной? Ведь можно было обойтись без войны, без взрывов, без жертв.

"Меня поразило, что буквально вчера или позавчера господин Кулеба признался, что в сентябре они вместе с Ермаком летали в Вашингтон, и им там сказали: "Надо копать окопы, потому что вы будете воевать с Российской Федерацией". Они приехали, доложили Зеленскому о том, что вот, такой вот сценарий. Он говорит: подождите, это же несопоставимые по вооружению страны, Украина и Россия. На что они сказали, что "у них, наверное, есть свой план", — цитирует экс-нардепа "Украина.ру".

Он особо отмечает, что эти люди понимали, что Украину ведут к прямому конфликту с РФ. И "Минском-2" у президента Владимира Зеленского был шанс уйти от войны. А сегодняшние последствия в случае реализации Минских договоренностей и того, что происходит сегодня вообще, сопоставимы для Украины, подчеркнул эксперт.

"Мы должны понять одну простую вещь — это не Украина воюет с Россией, это Запад воюет с Россией. А Украина дала согласие на участие в этом проекте. В этом заключается суть предательства даже… ну России — ладно, но суть предательства своего собственного народа, своих людей", — подытожил Килинкаров.