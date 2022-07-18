Анализы крови военных ВСУ, оказавшихся в российском плену, доказывают, что над ними ставили опыты на Украине. Об этом заявил сенатор Константин Косачёв.
На заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий он подчеркнул: анализы военнопленных показали, что по целому ряду заболеваний содержание соответствующих веществ в крови в разы или даже в десятки раз превосходит поддающиеся объяснению нормы.
По словам Косачёва, речь идёт в том числе о болезнях, которые являются атипичными для украинцев.
"На украинских военнослужащих ставили опыты", — сказал сенатор.
Он также добавил, что на территории Украины проводились исследования и эксперименты, связанные с крайне опасными инфекционными заболеваниями. Как пояснил Косачёв, при определённых обстоятельствах их могли бы распространить в наступательных целях.
Ранее в Пентагоне признали, что США на протяжении 20 лет поддерживали деятельность биологических лабораторий на Украине.
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