Косачёв: анализы крови военнопленных ВСУ доказывают, что над ними ставили опыты

Анализы крови военных ВСУ, оказавшихся в российском плену, доказывают, что над ними ставили опыты на Украине. Об этом заявил сенатор Константин Косачёв.

На заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий он подчеркнул: анализы военнопленных показали, что по целому ряду заболеваний содержание соответствующих веществ в крови в разы или даже в десятки раз превосходит поддающиеся объяснению нормы.

По словам Косачёва, речь идёт в том числе о болезнях, которые являются атипичными для украинцев.

"На украинских военнослужащих ставили опыты", — сказал сенатор.

Он также добавил, что на территории Украины проводились исследования и эксперименты, связанные с крайне опасными инфекционными заболеваниями. Как пояснил Косачёв, при определённых обстоятельствах их могли бы распространить в наступательных целях.

Ранее в Пентагоне признали, что США на протяжении 20 лет поддерживали деятельность биологических лабораторий на Украине.