После освобождения Лисичанска у армии России была некоторая пауза в специальной операции, которая дала возможность перегруппироваться, изучить новую тактику и пополнить арсенал.
Об этом сообщает издание "Взгляд” и подчёркивает, что сейчас союзные силы готовы начать массированное наступление по широкому фронту.
"Активизация действий СВО не ограничится территорией Донбасса. В ближайшее время следует ожидать наступление наших сил под Харьковом, где сейчас готовятся ракетные удары. По сути, вся территория Харькова уже находится в зоне досягаемости наших вооруженных сил”, — убеждён военный аналитик Александр Артамонов.
Армии России сегодня важно лишить боевиков ВСУ возможности наносить удары по территории РФ, а значит, кроме Харькова наступление объединённых сил будет происходить, скорее всего, и в других частях Украины, подытожил эксперт.
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