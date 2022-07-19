Артамонов: в ближайшее время ожидаем наступление ВС РФ в районе Харькова

После освобождения Лисичанска у армии России была некоторая пауза в специальной операции, которая дала возможность перегруппироваться, изучить новую тактику и пополнить арсенал.

Об этом сообщает издание "Взгляд” и подчёркивает, что сейчас союзные силы готовы начать массированное наступление по широкому фронту.

"Активизация действий СВО не ограничится территорией Донбасса. В ближайшее время следует ожидать наступление наших сил под Харьковом, где сейчас готовятся ракетные удары. По сути, вся территория Харькова уже находится в зоне досягаемости наших вооруженных сил”, — убеждён военный аналитик Александр Артамонов.

Армии России сегодня важно лишить боевиков ВСУ возможности наносить удары по территории РФ, а значит, кроме Харькова наступление объединённых сил будет происходить, скорее всего, и в других частях Украины, подытожил эксперт.