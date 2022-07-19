Медведев: мир на Украине наступит только на российских условиях

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убеждён, что мир на Украине наступит только на российских условиях, а не на тех, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты".

"Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", — подчеркнул он.

Медведев отметил, что американское оружие, поставляемое Киеву, уже расползается по рукам преступников по всему миру, добавив, что, по сути, США в очередной раз становятся спонсорами международного терроризма.

Замперед СБ РФ не исключил в будущем создание международной организации для расследования американских поставок оружия на Украину.

Ранее Медведев объяснил, что ждёт Украину в случае, если она решится атаковать Крым.