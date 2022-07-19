Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убеждён, что мир на Украине наступит только на российских условиях, а не на тех, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты".
"Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", — подчеркнул он.
Медведев отметил, что американское оружие, поставляемое Киеву, уже расползается по рукам преступников по всему миру, добавив, что, по сути, США в очередной раз становятся спонсорами международного терроризма.
Замперед СБ РФ не исключил в будущем создание международной организации для расследования американских поставок оружия на Украину.
Ранее Медведев объяснил, что ждёт Украину в случае, если она решится атаковать Крым.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.