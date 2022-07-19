Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что разведка узнала о решении руководства ВСУ перевести женщин в украинской армии на "боевые" специальности.
"Женщины могут получать ряд военно-учётных специальностей, которые ранее считались мужскими", — сказал офицер.
Как подчеркнул военный, армии Украины необходимы подобные изменения в должностной структуре, так как ВСУ испытывают нехватку живой силы.
Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о положении украинских женщин-военнослужащих. По словам политика, их воспринимают как секс-объекты.
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