Марочко: украинских женщин-военнослужащих перевели на "мужские" специальности

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что разведка узнала о решении руководства ВСУ перевести женщин в украинской армии на "боевые" специальности.

"Женщины могут получать ряд военно-учётных специальностей, которые ранее считались мужскими", — сказал офицер.

Как подчеркнул военный, армии Украины необходимы подобные изменения в должностной структуре, так как ВСУ испытывают нехватку живой силы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о положении украинских женщин-военнослужащих. По словам политика, их воспринимают как секс-объекты.