Из всех существующих флотов в мире Украина в состоянии уничтожить только собственный.
Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"Украина уничтожила за годы независимости свой флот. А Краснознаменный Черноморский Флот России будет всегда!" — ответил на заявление замминистра обороны Украины помощник Сергея Аксёнова.
Напомним, накануне заместитель главы украинского Министерства обороны Владимир Гаврилов заявил, что "рано или поздно Черноморский флот РФ будет уничтожен", а Крым Украина силой "вернёт обратно".
По его словам, Россия должна отказаться от Крыма, если не хочет закончиться, как государство. А "очистка Чёрного моря началась с острова Змеиный", подытожил националист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.