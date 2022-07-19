Крючков: из всех флотов Украина может уничтожить только собственный

Из всех существующих флотов в мире Украина в состоянии уничтожить только собственный.

Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Украина уничтожила за годы независимости свой флот. А Краснознаменный Черноморский Флот России будет всегда!" — ответил на заявление замминистра обороны Украины помощник Сергея Аксёнова.

Напомним, накануне заместитель главы украинского Министерства обороны Владимир Гаврилов заявил, что "рано или поздно Черноморский флот РФ будет уничтожен", а Крым Украина силой "вернёт обратно".

По его словам, Россия должна отказаться от Крыма, если не хочет закончиться, как государство. А "очистка Чёрного моря началась с острова Змеиный", подытожил националист.