Коротченко предположил ответ России на усиление HIMARS: Зеленский станет целью

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны намерены поставить для HIMARS ракеты ещё большей дальности, чем те, что сейчас уже есть у Киева. Полковник запаса Сергей Хатылев отметил, что главная опасность подобных поставок состоит в высокой точности наведения этих ракет. Дальность американского вооружения позволит обстреливать объекты на удалении почти в 300 километров, заявил эксперт.

По мнению Хатылева, возникает угроза для таких городов, как Курск, Белгород, Орёл, Воронеж. Не исключено, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что необходимо нарастить возможности противовоздушной обороны. В случае обстрела российских объектов следует нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, заявил он.

"Попытка удара по Крымскому мосту, по целям в глубине России — городам и объектам российской инфраструктуры, делает для нас легитимными целями все государственные объекты Украины. Эти цели становятся для нас законными, включая самого Зеленского", — заявил он в беседе с "МК".