Вашингтон сделал свой вывод из визита российского президента Владимира Путина на трехсторонний саммит в Иране.
Белый дом отметил, что Россия сегодня "находится в изоляции".
"Я бы сказал, что этот визит показывает степень изоляции Путина и России: теперь они вынуждены обратиться за помощью к Ирану”, — заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.
ВПК России находится в затруднительном положении, санкции и экспортный контроль осложняют положение Москвы в области микроэлектроники, отметил Кирби. Представитель правительства США убеждён, что визит в Тегеран свидетельствует об отсутствии намерения сесть за стол переговоров с Киевом.
Он опять отметил, что РФ якобы готовится купить у Ирана БПЛА, однако и Кремль, и Иран опровергли это.
Напомним, во вторник, 19 июля, президенты РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Тайип Эрдоган встретились в Тегеране.
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