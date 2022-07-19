США: поездка Путина в Иран показывает, насколько Россия изолирована сегодня

Вашингтон сделал свой вывод из визита российского президента Владимира Путина на трехсторонний саммит в Иране.

Белый дом отметил, что Россия сегодня "находится в изоляции".

"Я бы сказал, что этот визит показывает степень изоляции Путина и России: теперь они вынуждены обратиться за помощью к Ирану”, — заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

ВПК России находится в затруднительном положении, санкции и экспортный контроль осложняют положение Москвы в области микроэлектроники, отметил Кирби. Представитель правительства США убеждён, что визит в Тегеран свидетельствует об отсутствии намерения сесть за стол переговоров с Киевом.

Он опять отметил, что РФ якобы готовится купить у Ирана БПЛА, однако и Кремль, и Иран опровергли это.

Напомним, во вторник, 19 июля, президенты РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Тайип Эрдоган встретились в Тегеране.