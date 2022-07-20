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Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши

Силовые структуры

По данным агентства разведки Польши (AW), киевский режим ожидает ввод в Западную Украину двух польских бригад, рассказал военный эксперт Яков Кедми.

Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши

Размещение на Западенщине 6-й и 25-й отдельных воздушно-десантных бригад, по мнению украинского Генштаба, даст возможность освободить дополнительные подготовленные подразделения ВСУ для отправки на восток Украины.

Кроме того, уточнил Яков Кедми, ссылаясь на данные AW, националистам поставили задачу удержать в течение месяца линию Славянск — Краматорск — Дзержинск, так как для пополнения ВСУ планируется отправить 30 тысяч обученных по ускоренной программе новобранцев.

Также авторы доклада отмечают, что переданные Пентагоном киевскому режиму 155-мм гаубицы М-777 не ведут контрбатарейной борьбу с артиллерией союзников, а в основном используются для обстрелов мирных городов. Руководить батареями приходится иностранным наёмникам, так как украинские военнослужащие доказали свою неспособность самостоятельно обслуживать сложные системы.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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