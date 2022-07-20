Литовкин заявил об ударах ВКС РФ по центрам принятия решений на Украине

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что российская армия уже наносила удары по центру принятия решений киевского режима. Например, в Виннице ударами российской авиации был уничтожен практически весь руководящий состав ВВС Украины и представители западных поставщиков вооружений.

"Есть центры принятия решений в Киеве, есть Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб. Мы знаем много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости", — указал Литовкин в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что пока неизвестно, будет ли отдан приказ об уничтожении данных объектов. Однако при атаке Украины на Черноморский флот и Крым, ответный удар будет нанесён именно по этим зданиям, считает эксперт.