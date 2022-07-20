Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что российская армия уже наносила удары по центру принятия решений киевского режима. Например, в Виннице ударами российской авиации был уничтожен практически весь руководящий состав ВВС Украины и представители западных поставщиков вооружений.
"Есть центры принятия решений в Киеве, есть Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб. Мы знаем много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости", — указал Литовкин в интервью "Украина.ру".
Он отметил, что пока неизвестно, будет ли отдан приказ об уничтожении данных объектов. Однако при атаке Украины на Черноморский флот и Крым, ответный удар будет нанесён именно по этим зданиям, считает эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.