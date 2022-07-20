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Сатановский: визит Путина в Иран — конец гегемонии США

Силовые структуры

Визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран не надо привязывать к российско-американским отношениям. Россия, Турция и Иран, работающие по Сирии, договариваются по своим вопросам, к неудовольствию Вашингтона.

Сатановский: визит Путина в Иран — конец гегемонии США

Об этом сообщил востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.

"Смысл этого визита?… У России есть "астанинский формат" работы по Сирии, который предполагает, что три основные игрока, работающие там, имеющие не совпадающие, а часто и противоположные интересы, вместо того, чтобы сцепиться между собой, к удовольствию США и Европы, договариваются, разводя свои интересы без конфликта", — отметил аналитик.

Этот тройной союз успешно работает в обсуждении щекотливых сирийских вопросов, но также его "грешно не применять к другим темам, вопросам, регионам и проблемам", цитирует обозревателя Общественная Служба Новостей.

"У всех трёх стран есть… интересы в Закавказье, в Туркестане, Казахстане, Средней Азии, в Афганистане и в отношении целого ряда третьих игроков от Индии и Пакистана до Китая и арабского мира. Грешно было бы не использовать это всё, чтобы понять, где мы можем столкнуться и надо расходиться на определенные дистанции, а где интересы трех стран совпадают, и мы можем друг друга поддержать", — убеждён Сатановский.

Он подчеркнул, что время, когда всем в мире командовали США, закончилось.

Региональные игроки сегодня "стали крупными решалами", сказал эксперт и выделил тот факт, что сегодня мировые игроки, в том числе РФ, присматриваются к новому мироустройству, где Штаты уже не будут доминировать.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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