Опубликованы кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" ВС РФ в Северске

В Сети были опубликованы эксклюзивные кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" ВС РФ в Северске.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео, на котором союзные силы точным огнём ПТРК уничтожают защищенную позицию украинских боевиков. Сообщается, что группировка ВС РФ "Отважные" продолжают окружение Северска.

ПТРК "Корнет" реализует концепцию "выстрелил и забыл" за счёт автомата захвата и сопровождения цели. Это система третьего поколения. Корнет портативный, но не стреляет с плеча, как Джавелин (Javelin). Однако дальность у российской ПТРК больше, чем у Джавелин в два раза.

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