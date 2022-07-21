Карасёв: "Скоро можно будет и по Крыму бить — всё решится к середине сентября"

Южную часть Украины и Херсон киевский режим должен успеть "отбить" до середины сентября.

Об этом в эфире канала "Iton-TV" сообщил руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

"Месяц-два будет буря, а вот затем либо еще больше буря, либо затишье. Поскольку сейчас наступают такие решающие месяцы для того, чтобы склонить, — Россия хочет склонить Украину к мирным переговорам на тех условиях, которые Россия считает приемлемыми. Уже идут заявления о том, что, если будет перемирие, то уже будут другие, более жёсткие условия для Украины", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Киев не будет идти ни на какие переговоры, поскольку рассчитывает до середины сентября завершить успешные контрнаступления.

Он особо отметил, что новыми ракетами с дальностью стрельбы до 300 км, скоро можно будет обстреливать Крым.

"Крым может стать законной целью, поскольку это территория Украины де-юре, Крымский мост и Крым может стать законной целью HIMARS", — на полном серьёзе сообщил, приглашаемый когда-то на российское телевидение аналитик.

Карасёв уповает на "Раммштайн-4", где Украина очень рассчитывает на "существенную военную помощь от западных друзей и партнёров".