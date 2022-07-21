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Ариэль Коэн: Саудовский принц бин Салман показал Байдену фигу

Силовые структуры

Джо Байден в Саудовской Аравии планировал договориться об увеличении добычи нефти и снизить цены на топливо внутри США. Плюс США хотели ослабить позиции Москвы на международном рынке.

Ариэль Коэн: Саудовский принц бин Салман показал Байдену фигу

Однако всё провалилось. Цены еще подросли, Кремль укрепил позиции.

Об этом в эфире UkrLife сообщил политолог, аналитик Атлантического совета Ариэль Коэн.

По его мнению, саудовский принц Мохаммед бин Салман вежливо показал престарелому президенту фигу.

"Говорит ему принц: "Смотри, Байден, ты, конечно, хороший человек, но у нас тут свои заморочки, мы не просто так королевство, мы члены ОПЕК+". А ОПЕК+ это консорциум, почти что картель. Это клуб производителей нефти, туда входит не только Саудовская Аравия, Иран, но туда входят и Россия, Казахстан, Азербайджан и так далее", — рассказывает эксперт.

Так он дал понять Джозефу Байдену, что сам он это всё не решает, а может лишь вынести на совещание. При этом он согласился расширить и углубить производство, но… с 10 до 13 млн баррелей в день, и то, лишь к 2027 г.

"То есть, он ему показал, на дворовом языке, фигу. Байдену. Потому что Байден его чморил до этого и принц, естественно, не забыл этого", — заявил Коэн.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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