Рогов: отказавшихся сражаться за Зеленского поощрят после освобождения Украины

Отказавшиеся сражаться за президента Украины Владимира Зеленского будут поощрены после освобождения всей территории страны. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, за денацификацией последует снятие судимости со всех осуждённых режимом Зеленского за уклонение от службы в ВСУ.

"Также поощрим за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", — отметил Рогов.

Он подчеркнул: мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс из-за серьёзных потерь ВСУ в этом регионе и на запорожском фронте.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в городе Луцк Волынской области 100-я бригада территориальной обороны Украины отказалась от участия в боях в полном составе.