Акопов: если нападут на Крымский мост — ударим по британской базе в Польше

Нападение на Крым или мост вызовет ответный удар РФ по Киеву, Британии или по другим европейским странам, кто будет причастен к атаке.

Об этом сообщил обозреватель РИА Новости, политолог Пётр Акопов.

По его словам, Великобритания не ударит, поскольку это уже из "области фантастики".

"Не знаю, кто может не понимать на Западе, что удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар РФ. И главное, что в лучшем случае для них — по Киеву, а в худшем случае могут быть атакованы английские, западные военные объекты на территории той же Польши или других стран", — заявил эксперт.

Он отметил, что Запад или Украина могут ударить по сооружению, когда ситуация дойдет до коллапса украинского режима, до полного развала ВСУ и Генштаба Украины, тогда полевые командиры рискнут предпринять это безумие.