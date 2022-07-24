Пентагон поставил Киеву ракеты дальнобойностью лишь до 80 км. Советник руководителя Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен, что необходимы новые поставки ракет дальностью до 300 км, именно они приведут Незалежную к "перемоге" в СВО.
"Дальнобойные ракеты HIMARS ускорят "нашу победу над Россией". Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится [спецоперация]. Меньше потерь среди мирного населения, меньшее экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS — отличный "выключатель" руснявой надменности", — цитирует Подоляку Telegram-канал "Сигнал".
Однако в Белом доме заявили, что такие ракеты поставлять не планируют, чтобы "не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении Третьей мировой войны".
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