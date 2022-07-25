Потенциальное количество всех добровольцев РФ в спецоперации на Украине превышает 30 тысяч человек.
Об этом сообщили аналитики Американского института исследования войны — ISW.
Например, с Северного Кавказа добровольцы давно участвуют в специальной операции. В начале весны на Украину отправились бойцы североосетинского батальона "Алания” из Северной Осетии. В Чеченской Республике тоже создаются добробаты.
В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании батальонов "Север Ахмат”, "Юг Ахмат” и "Запад Ахмат”. Позже он объявил о формировании батальона "Восток Ахмат”. В Республике началось строительство баз и объектов для ВС РФ.
Эксперты ISW оценивают потенциальное количество всех добровольцев Российской Федерации более чем в 30 тысяч человек. И это только по официальной информации.
Сегодня добровольцы представляют собой мощную и грозную силу, которая способна выполнить все самые трудные поставленные задачи по освобождению Украины от нацистов.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.