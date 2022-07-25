ISW: численность российских добровольцев составляет около 30 тыс. человек

Потенциальное количество всех добровольцев РФ в спецоперации на Украине превышает 30 тысяч человек.

Об этом сообщили аналитики Американского института исследования войны — ISW.

Например, с Северного Кавказа добровольцы давно участвуют в специальной операции. В начале весны на Украину отправились бойцы североосетинского батальона "Алания” из Северной Осетии. В Чеченской Республике тоже создаются добробаты.

В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании батальонов "Север Ахмат”, "Юг Ахмат” и "Запад Ахмат”. Позже он объявил о формировании батальона "Восток Ахмат”. В Республике началось строительство баз и объектов для ВС РФ.

Эксперты ISW оценивают потенциальное количество всех добровольцев Российской Федерации более чем в 30 тысяч человек. И это только по официальной информации.

Сегодня добровольцы представляют собой мощную и грозную силу, которая способна выполнить все самые трудные поставленные задачи по освобождению Украины от нацистов.