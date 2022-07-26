Сладков заявил, что после завершения СВО вся территория Украины перейдет к РФ

Репортёр ВГТРК Александр Сладков поделился мнением относительно завершения СВО. Он заявил, что вся территория Украины перейдёт к России. Если оставить часть территории Украине, то на этом участке будут готовиться антироссийские диверсанты, считает он.

"В политическом отношении: никаких автономных республик (только Донбасс это заслужил), а лишь полноценные области России. На завоёванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей", — заявил военкор.

Он считает, что спецоперацию ожидает ещё три этапа. В ходе первого предстоит разгром ВСУ и нацбатальонов. Затем — розыск и ликвидация "главарей" и "подполья". В завершение необходимо добиться полного прекращения силового сопротивления оставшейся части противников.

Одновременно на бывшей украинской территории будут сформированы российские воинские части, подразделения МВД и ФСБ, считает Сладков.

"Сначала в них будут лишь 10% местных жителей, потом 30%, 50%. И так до тех пор, пока не начнётся нормальная ротация силовиков по всей территории России", — отметил он.

При этом Сладков не допускает никаких "дележей" территорий с Румынией, Англией, Венгрией и Польшей.