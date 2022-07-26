Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Евсеев: Россия может ударить "Калибрами" и "Кинжалами" по Киеву и Львову
Глава ТПП РФ Катырин: сегодня нужно поддержать российский лес
Подоляк анонсировал пять шагов "специальной военной контроперации" ВСУ
Военный эксперт выступил за проведение занятий по гражданской обороне по всей РФ
Сомнолог перечислил правила качественного сна в летний период
Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась
Губернатор Гладков: в Белгородской области разминируют поля перед уборкой
Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ
В Уфе 30 ноября появится стела "Город трудовой доблести" за 95 миллионов рублей

Сладков заявил, что после завершения СВО вся территория Украины перейдет к РФ

Силовые структуры

Репортёр ВГТРК Александр Сладков поделился мнением относительно завершения СВО. Он заявил, что вся территория Украины перейдёт к России. Если оставить часть территории Украине, то на этом участке будут готовиться антироссийские диверсанты, считает он.

Сладков заявил, что после завершения СВО вся территория Украины перейдет к РФ

"В политическом отношении: никаких автономных республик (только Донбасс это заслужил), а лишь полноценные области России. На завоёванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей", — заявил военкор.

Он считает, что спецоперацию ожидает ещё три этапа. В ходе первого предстоит разгром ВСУ и нацбатальонов. Затем — розыск и ликвидация "главарей" и "подполья". В завершение необходимо добиться полного прекращения силового сопротивления оставшейся части противников.

Одновременно на бывшей украинской территории будут сформированы российские воинские части, подразделения МВД и ФСБ, считает Сладков.

"Сначала в них будут лишь 10% местных жителей, потом 30%, 50%. И так до тех пор, пока не начнётся нормальная ротация силовиков по всей территории России", — отметил он.

При этом Сладков не допускает никаких "дележей" территорий с Румынией, Англией, Венгрией и Польшей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS

У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.

MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Силовые структуры
Мураховский: тактика боевых действий ВС РФ в ходе СВО изменится, штурма не будет
Силовые структуры
Подоляка: оружия Запада больше не будет — это провал Зеленского и его министров
Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов Любовь Степушова Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон Любовь Степушова Андрей Николаев У России проблема в Закавказье: бывшая главная "украинка" переезжает работать в Ереван Андрей Николаев
Силовые структуры
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Последние материалы
Евсеев: Россия может ударить "Калибрами" и "Кинжалами" по Киеву и Львову
В Германии ждут "ультиматум Путина" по поставкам газа
Глава ТПП РФ Катырин: сегодня нужно поддержать российский лес
Подоляк анонсировал пять шагов "специальной военной контроперации" ВСУ
Сладков заявил, что после завершения СВО вся территория Украины перейдет к РФ
Военный эксперт выступил за проведение занятий по гражданской обороне по всей РФ
Сомнолог перечислил правила качественного сна в летний период
Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась
Губернатор Гладков: в Белгородской области разминируют поля перед уборкой
Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников