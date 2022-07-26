Население, которое находится в зоне боевых действий, не хочет выезжать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом заявил завотделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda. Ru сообщение украинской стороны о потерях среди гражданских.
"Украинская сторона заинтересована в том, чтобы мирное население выезжало только на ту территорию, которую она контролирует, то есть, чтобы территории оставались без населения. Однако, те люди, которые проживают тут, в зоне боев, иногда не хотят выезжать на украинскую сторону, даже для того, чтобы их не мобилизовали потом в армию. Поэтому, естественно, они саботируют даже указания киевского режима на переселение", — пояснил он.
Напомним, украинская сторона регулярно сообщает о потерях среди гражданских в зоне боевых действий на Украине.
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