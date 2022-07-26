Евсеев: украинцы не хотят эвакуироваться на территорию, подконтрольную Киеву

Население, которое находится в зоне боевых действий, не хочет выезжать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом заявил завотделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda. Ru сообщение украинской стороны о потерях среди гражданских.

"Украинская сторона заинтересована в том, чтобы мирное население выезжало только на ту территорию, которую она контролирует, то есть, чтобы территории оставались без населения. Однако, те люди, которые проживают тут, в зоне боев, иногда не хотят выезжать на украинскую сторону, даже для того, чтобы их не мобилизовали потом в армию. Поэтому, естественно, они саботируют даже указания киевского режима на переселение", — пояснил он.

Напомним, украинская сторона регулярно сообщает о потерях среди гражданских в зоне боевых действий на Украине.