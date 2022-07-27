Бойцы ЛНР с помощью агитационных снарядов призывают ВСУ сложить оружие

Бойцы Луганской Народной Республики ведут стрельбу по позициям украинских военных с помощью агитационных снарядов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, военные артиллерийского полка второго корпуса Народной милиции ЛНР проводят "залистование" позиций ВСУ, призывая сложить оружие.

"Артиллеристы стреляют агитационными снарядами из 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", — пояснили в Минобороны России.

Как отметили в профильном ведомстве, в каждом снаряде содержатся до 400 листовок, в которых сообщается о бессмысленности выполнения приказов киевского режима. Кроме того, в них включены инструкции для тех, кто хочет добровольно прекратить участие в боевых действиях.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что Киев потерял контроль над Вооружёнными силами Украины. Он подчеркнул: морально-психологическое состояние националистов серьёзно подорвано.